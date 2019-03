Taken at face value, piega is a simple word that means a fold or a crease, like you find in fabric or paper. When used in its literal sense, you’ll most often see it in verb form.

- Fare attenzione a non piegare il cavo.

- Take care not to bend the cable.

- Vieni qua e piega questi vestisti.

- Come here and fold these clothes.

When used as a noun, however, piega often refers to unexpected events leading you down a different path than the one you thought you were on.

The new path might be worse.

- Le cose stanno prendendo una brutta piega.

- Things are taking a bad turn.

Or better.

- Sto aspettando che la mia vita prenda la giusta piega.

- I’m waiting for my life to kick into the right gear.

- La sua salute ha preso una piega migliore.

- Her health’s taken a turn for the better.

Or just different.

- Questa settimana ha preso una piega diversa.

- This week’s taken a different turn.

- La mia festa ha assunto una piega imprevista.

- My party’s gone in an unexpected direction.

There’s at least one other use, however, for this versatile word.

If a piega is a fault or an imperfection, an idea or a plan *without* a piega is airtight, or faultless.

The phrasing of this in Italian is non fa una piega – literally, something that “makes no fault” or, you might say, “doesn’t put a foot wrong”.

- Il loro ragionamento non faceva una piega.

- Their logic couldn’t be faulted.

- Il suo alibi non fa una piega.

- Her alibi’s airtight.